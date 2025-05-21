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Українська волейболістка продовжила контракт з переможцем Ліги чемпіонів Азії

Олексій Мурзак — 21 травня 2025, 19:47
Українська волейболістка продовжила контракт з переможцем Ліги чемпіонів Азії
Каріна Денисова
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Українська нападниця Каріна Денисова підписала новий контракт із переможцем Ліги чемпіонів Азії Жетису.

Діагональна не лише закріпилася в основному складі клубу, а й стала її капітаном, інформує Volleyball.ua.

В нещодавньому розіграші Ліги чемпіонів Азії Каріна отримала дві престижні нагороди – найкраща нападниця турніру та звання MVP (найціннішої гравчині) фінального етапу.

У сезоні 2024/25 волейболістки Жетису вибороли Суперкубок Казахстану, національний Кубок та здобули золото чемпіонату країни. Денисова і там не залишилася без індивідуальних нагород, вона була визнана найкориснішим гравцем чемпіонату (MVP), а межах Кубку та Суперкубку Каріна стала кращою гравчинею у складі своєю команди.

В ході спортивної кар’єри Денисова виступала у французькому Кемпері, чеській Празі, в Сєвєродончанці, італійському клубі Казерта, словацькій Братиславі, казахстанському Куаниші та сербській команді Црвена Звезда.

Раніше повідомлялося, що центральна блокуюча збірної України Уляна Котар підписала контракт із французькою командою Мюлуз.

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