Блокуюча збірної України змінила клуб у чемпіонаті Франції
Центральна блокуюча збірної України Уляна Котар підписала контракт із французькою командою Мюлуз.
Про це повідомляє Volleyball.ua.
В історії клубу вона стане третьою українкою, яка одягне футболку Мюлуза після Наталії Ігнатуші (2001-2003) та Ольги Трач (2014-2020).
В сезоні 2024/25 Мюлуз дійшов до стадії чвертьфіналу і там у п’ятиматчевій серії поступився Нанту (2:3). В березні 2025 року клуб вдруге в своїй історії став володарем національного Кубку.
Уляна добре знайома із чемпіонатом Франції, адже минулий сезон провела у колективі під назвою Марк Баруель. В регулярному чемпіонаті команда посіла 10-те місце.
В ході своєї кар’єри блокуюча також виступала у рівненський Регіні, житомирській команді Полісся, дніпровському СК Прометей, румунському Динамо.
В 2025 році Котар знову була викликана до лав національної збірної України, яка нині у Польщі готується до матчів Золотої Євроліги.
Раніше повідомлялося, що екскапітан збірної України та догравальник італійської Перуджі Олег Плотницький потрапив до символічної збірної "Фіналу чотирьох" волейбольної Ліги чемпіонів сезону 2024/25.