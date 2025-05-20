Блокуюча збірної України змінила клуб у чемпіонаті Франції

Центральна блокуюча збірної України Уляна Котар підписала контракт із французькою командою Мюлуз.

Про це повідомляє Volleyball.ua.

В історії клубу вона стане третьою українкою, яка одягне футболку Мюлуза після Наталії Ігнатуші (2001-2003) та Ольги Трач (2014-2020).

В сезоні 2024/25 Мюлуз дійшов до стадії чвертьфіналу і там у п’ятиматчевій серії поступився Нанту (2:3). В березні 2025 року клуб вдруге в своїй історії став володарем національного Кубку.

Уляна добре знайома із чемпіонатом Франції, адже минулий сезон провела у колективі під назвою Марк Баруель. В регулярному чемпіонаті команда посіла 10-те місце.

В ході своєї кар’єри блокуюча також виступала у рівненський Регіні, житомирській команді Полісся, дніпровському СК Прометей, румунському Динамо.

В 2025 році Котар знову була викликана до лав національної збірної України, яка нині у Польщі готується до матчів Золотої Євроліги.

Раніше повідомлялося, що екскапітан збірної України та догравальник італійської Перуджі Олег Плотницький потрапив до символічної збірної "Фіналу чотирьох" волейбольної Ліги чемпіонів сезону 2024/25.