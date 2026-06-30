Українки Лазаренко та Курнікова стали чемпіонками турецького етапу Beach Pro Tour

Український дует з пляжного волейболу, Тетяна Лазаренко та Софія Курнікова, здобув чемпіонство на етапі Beach Pro Tour – Balikesir Futures.

Спортсменки пройшли всю турнірну дистанцію без жодного програного сету. У півфіналі українки розгромили чеську пару з рахунком 2:0 (21:13, 21:9), а у вирішальному поєдинку впевнено закрили фінал проти іспанського дуету Белен Карро / Паула Сорія з аналогічним рахунком 2:0 (21:18, 21:19).

Волейболістки вибороли золоті нагороди серед представниць 20 національних федерацій, зафіксувавши свій другий спільний подіум у серії Beach Pro Tour після нещодавнього успіху на Sveti Vlas Futures.

Нагадаємо, що українські волейболістки Інна та Ірина Махно здобули золото Світового туру з пляжного волейболу в межах турніру Krakow Futures.