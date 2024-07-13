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Збірна України поступилися англійцям на чемпіонаті Європи U-18 з пляжного волейболу

Андрій Яросименко — 13 липня, 13:36
Збірна України поступилися англійцям на чемпіонаті Європи U-18 з пляжного волейболу

Збірна України поступилася англійцям у плейоф чемпіонату Європи U-18 з пляжного волейболу. Україну представляли волейболісти Богдан Романишин і Роман Маринін.

Матч завершився з рахунком 2:1 (18:21, 21:14, 8:15).

Українці програли перший сет із різницею в 3 очки, але змогли камбекнути в другому сеті. Втім, вирішальну партію вони завершили з відставанням у 7 очок.

Чемпіонат Європи U-18 (Чоловіки)
Софія, Болгарія
1/8 фіналу, 13 липня

Англія U-18 — Україна U-18 2:1 (18:21, 21:14, 8:15)

У першому турі українці зазнали поразки від поляків, а в другому поступилися господарям турніру болгарам. Наступний матч "жовто-сині" зіграють 14 липня проти однолітків з Австрії. Початок — о 12:30 за київським часом.

Напередодні національна команда України поступилась Єгипту в матчі за третє місце Кубку претендентів.

Англія волейбол Збірна України з волейболу

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