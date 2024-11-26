Пляжні волейболісти України Попов і Рєзнік призупиняють спільні виступи

Українці Едуард Рєзнік та Сергій Попов призупиняють спільні виступи у пляжному волейболі.

Про це Рєзнік повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую за ці 3 роки разом. Хочу висловити величезну подяку своєму напарнику Сергію Попову. За три роки ми пройшли через все: перемоги, поразки, важкі тренування та незабутні моменти на піску. Ти завжди був поряд – у моменти радості та в хвилини, коли здавалося, що сил більше немає.

Ти не просто партнер, ти частина команди. Твоя підтримка, завзятість та віра в загальний успіх надихає. Ці три роки були справжньою пригодою, і я пишаюся всім, чого ми досягли разом. Дякую за довіру, за працю і за нескінченне бажання бути кращим.

Що буде далі – покаже час, але одне я знаю точно: ці роки залишили незабутній слід у нашій історії", – написав Рєзнік.