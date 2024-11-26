Пляжні волейболісти України Попов і Рєзнік призупиняють спільні виступи
Українці Едуард Рєзнік та Сергій Попов призупиняють спільні виступи у пляжному волейболі.
Про це Рєзнік повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Дякую за ці 3 роки разом. Хочу висловити величезну подяку своєму напарнику Сергію Попову. За три роки ми пройшли через все: перемоги, поразки, важкі тренування та незабутні моменти на піску. Ти завжди був поряд – у моменти радості та в хвилини, коли здавалося, що сил більше немає.
Ти не просто партнер, ти частина команди. Твоя підтримка, завзятість та віра в загальний успіх надихає. Ці три роки були справжньою пригодою, і я пишаюся всім, чого ми досягли разом. Дякую за довіру, за працю і за нескінченне бажання бути кращим.
Що буде далі – покаже час, але одне я знаю точно: ці роки залишили незабутній слід у нашій історії", – написав Рєзнік.
Волейболісти разом здобули 4 нагороди на турнірах Світового професійного туру – 3 срібні та 1 бронзову медаль у серіях Мастерс та Челленджер. 2023 року стали першими українцями, які здобули медалі на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу, вигравши бронзу.
На чемпіонаті світу у 2023 році Рєзнік і Попов пробилися в плейоф, де завершили виступи у 1/16 фіналу.
У своєму останньому виступі в 2024 році Попов та Резнік не змогли вийти у чвертьфінал турніру BPT Elite 16 з пляжного волейболу, що проходив у Ріо-де-Жанейро, Бразилія.