Попов та Рєзнік поступились у плейоф турніру в Бразилії з пляжного волейболу

Українці Сергій Попов та Едуард Резнік не змогли вийти у чвертьфінал турніру BPT Elite 16 з пляжного волейболу, що проходить в Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

У матчі 1/8 фіналу український дует поступився англійській парі Хав'єр Белло/Хоакін Бельйо. Зустріч завершилась у двох сетах з рахунком 21:19, 21:13.

BPT Elite 16

Ріо-де-Жанейро, Бразилія

1/8 фіналу, 9 листопада

Хав'єр Белло/Хоакін Бельйо (Англія) – Сергій Попов/Едуард Резнік (Україна) 2:0 (21:19, 21:13)

Нагадаємо, українська пара вийшла у плейоф турніру з третього місця. У вирішальному матчі групового етапу вони здолали аргентинців Баутіста Амієва/Масьєл Буено Торрес з рахунком 2:0.

Нещодавно Попов та Резнік взяли участь на чемпіонаті Європи, де зуміли вийти у плейоф, проте вилетіли в 1/16 фіналу.