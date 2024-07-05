Україна вийшла у півфінал Кубку претендентів-2024 з волейболу

Українська команда у чвертьфіналі перемогла збірну Чилі та вийшла у півфінал чоловічого Кубку претендентів-2024 з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 20:25, 25:23, 25:19, 25:19.

Це була друга зустріч команд, в минулому сезоні українці перемогли з рахунком 3:0.

У першому сеті "синьо-жовті" поступилися чилійцям. Протягом другого сету збірна Чилі також тримала перевагу, але українці змогли наздогнати та перевершити суперників по очках. Третій сет також забрали українські спортсмени. У вирішальному сеті збірна України змогла здобути перевагу та вибороти перемогу в матчі.

Кубок претендентів ФІВБ, Чоловіки

Чвертьфінал, 5 липня



Україна — Чилі 3:1 (20:25, 25:23, 25:19, 25:19)

У півфіналі суперником українців стане збірна Бельгії. Матч відбудеться в суботу, 6 липня.

Зазначимо, що Кубок претендентів — відбірковий турнір до Ліги націй, найпрестижнішого змагання збірних з волейболу. Збірна України вдруге поспіль братиме участь у відбірковому чемпіонаті. Минулого року "синьо-жовті" здобули бронзу, однак це не дозволило отримати путівку в Лігу націй.

Нагадаємо, жіноча збірна України не змогла пробитися у Кубок претендентів.