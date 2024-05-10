НОК засудив позицію гравців, які відмовилися виступати за збірну України з волейболу

Національний олімпійський комітет (НОК) України засудив дії гравців національної збірної з волейболу, які відмовились приєднуватися до команди.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Неприпустимості уникання виступів за національну команду було обговорено під час зустрічі президента НОК України Вадим Гутцайт та президента Федерації волейболу України Михайла Мельника.

"Представляти Україну на міжнародних змаганнях та носити синьо-жовтий колір на формі - це честь та привілей для кожного українського спортсмена.

Член національної збірної команди України уособлює найкращі риси нації: волю, силу та гідність. Особливо в той час, коли Україна протистоїть повномасштабній російській агресії.

НОК України та Федерація волейболу України вважають позицію спортсменів неприпустимою, оскільки пріоритетом є виступ за національну збірну України", — йдеться в повідомленні.

До національної команди відмовилися приєднуватися шестеро гравців, зокрема й лідери збірної Олег Плотницький та Василь Тупчій. Їм загрожують санкції від федерації.

18 травня команда Рауля Лосано зіграє проти Румунії, а 19-го — проведе матч з Азербайджаном.