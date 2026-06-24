Тупчій: Приємно вперше перемогти Бразилію

Діагональний збірної України з волейболу Василь Тупчій відреагував на перемогу над національною командою Бразилії у Лізі націй.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Нам максимально приємно вперше перемогти Бразилію. Плюс тут багато зібралося українських вболівальників – надзвичайно приємна атмосфера. Дякую всім, хто приїхав нас підтримати. У першу чергу, хочу подякувати своїй дружині, яка їхала 24 години сюди, щоб мене підтримати. Не знаю, де вона зараз, але мені надзвичайно приємно, що вона приїхала. Хочу подякувати кожному, хто приїхав нас підтримати – це неймовірно для нас у такий важкий час для нашої країни, а люди приїхали нас підтримати", – сказав Тупчій.

Нагадаємо, українці стартували в Лізі націй з розгромної поразки від Японії. Потім були перемоги над Китаєм та Кубою, а в останньому матчі першого тижня – поразка від Польщі.

Після першого ігрового тижня Україна опинилася на 8 місці в турнірній таблиці. Зауважимо, що для виходу в плейоф необхідно фінішувати в топ-8 (або топ-7, якщо Китай, як господар, не зможе пройти власними силами).

Наступний матч українці зіграють 25 червня проти команди Італії. Далі буде Канада (26 червня) та Болгарія (28 червня).