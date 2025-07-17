Лосано: Важливо виграти ще один чи два матчі

Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано підкреслив важливість Ліги націй для команди та окреслив турнірні завдання для своїх підопічних.

Слова тренера наводить Суспільне спорт.

"Це дуже важливі змагання для всіх збірних. Відбір на Олімпіаду відбувається за рейтингом, важливо покращувати позиції. Зараз важливо виграти ще один чи два матчі, аби відібратися до Фіналу восьми", – заявив Лосано.

Також аргентинський фахівець поділився очікуваннями від наступного матчу України проти збірної Італії:

"Це чемпіони світу, чемпіони Європи. Цей матч не є метою для України. Важливо підсилювати команду, гравців для чемпіонату Європи. Можна зіграти на схожому рівні, але не у матчі проти Італії", – заявив тренер.

Матч проти Італії Україна проведе в четвер, 17 липня. Початок – о 17:30 за київським часом. Раніше Україна вже гарантувала собі збереження прописки в Лізі націй, наразі команда посідає 6 місце в турнірній таблиці.