Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Волейбол

Тренер збірної України: Проти Польщі ми не витримали ментально

Олег Дідух — 14 червня 2026, 12:40
Тренер збірної України: Проти Польщі ми не витримали ментально
en.volleyballworld.com

Асистент головного тренера чоловічої збірної України з волейболу Агустін Брісколі поділився враженнями від матчу 4 туру Ліги націй-2026 проти Польщі.

Слова фахівця наводить Суспільне спорт.

"Ми показали хороший виступ цього тижня. Можливо, ми очікували більшого у матчі проти Японії, але в інших іграх виступили добре. Чого не вистачило проти Польщі? Ми не витримали ментально, після того як поляки почали краще грати. Ми знали, що поляки це можуть зробити — це перша чи друга команда світу. Далі ми будемо відпочивати і думати про наступний ігровий тиждень", – заявив Брісколі.

Нагадаємо, 14 червня Україна програла Польщі 2:3, ведучи 2:0 за сетами. Для команди Рауля Лосано це був останній матч першого ігрового тижня Ліги націй.

Збірна України з волейболу Ліга націй з волейболу

Збірна України з волейболу

Україна завершила перший тиждень Ліги націй поразкою від Польщі
Досить легко виграли другий і третій сет: Тупчій – про перемогу над Кубою
Турнірна таблиця Ліги націй після третього ігрового дня: яке місце в України
Тренер збірної України: Дуже раді тому, як зіграли зараз
Збірна України здобула другу перемогу поспіль у чоловічій Лізі націй

Останні новини