Тренер збірної України: Проти Польщі ми не витримали ментально

Асистент головного тренера чоловічої збірної України з волейболу Агустін Брісколі поділився враженнями від матчу 4 туру Ліги націй-2026 проти Польщі.

Слова фахівця наводить Суспільне спорт.

"Ми показали хороший виступ цього тижня. Можливо, ми очікували більшого у матчі проти Японії, але в інших іграх виступили добре. Чого не вистачило проти Польщі? Ми не витримали ментально, після того як поляки почали краще грати. Ми знали, що поляки це можуть зробити — це перша чи друга команда світу. Далі ми будемо відпочивати і думати про наступний ігровий тиждень", – заявив Брісколі.