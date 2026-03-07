Визначилися всі учасники 1/2 фіналу Суперліги: результати матчів-відповідей чвертьфіналу

У суботу, 7 березня, відбулися матчі-відповіді плейоф чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд.

Так, Україна U-20 вдруге переграла Житичі Житомир, а Решетилівка знову не мала проблем з Тернополем. Обидва протистояння завершилися у трьох сетах та визначили ще двох учасників 1/2 фіналу, куди раніше напряму вийшли Епіцентр-Подоляни та Ладижин.

Таким чином, Решетилівка у півфіналі зіграє проти Епіцентра-Подоляни, а Україна U-20 поміряється силами з Ладижином.

Суперліга з волейболу

1/4 фіналу, матчі-відповіді, 7 березня

Україна U-20 – Житомир 3:0 (25:22, 25:19, 25:21)

Тернопіль – Решетилівка 0:3 (26:28, 19:25, 17:25)

