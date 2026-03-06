Українська правда
Решетилівка розгромила Тернопіль, Україна U-20 дотиснула Житичі у плейоф Суперліги

Олексій Мурзак — 6 березня 2026, 19:52
ВК Решетилівка

У п'ятницю, 6 березня, відбулися перші матчі плейоф чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд.

Так, Україна U-20 у важкому протистоянні дотиснула Житичі Житомир, здобувши перемогу на тайбрейку.

Водночас Решетилівка не мала проблем з Тернополем, обігравши опонентів з рахунком 3:0.

Матчі-відповіді 1/4 фіналу відбудуться вже завтра, 7 березня. Переможці пар вийдуть в 1/2 фіналу, куди напряму вийшли Епіцентр-Подоляни та Ладижин.

1/4 фіналу, 6 березня

Україна U-20 – Житичі Житомир 3:2 (25:22, 23:25, 22:25, 25:15, 17:15

Тернопіль – Решетилівка 0:3 (22:25, 21:25, 17:25)

Напередодні Епіцентр-Подоляни стали володарями Кубку України, обігравши у фінальному поєдинку свою молодіжну команду Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 з рахунком 3:2.

