Поділля переграло Буревісник, Житичі-Полісся програло Динамо у матчах за 5-8 місця Суперліги

У п'ятницю, 27 березня, відбулись чергові матчі за 5-8 місця чоловічої Суперліги України з волейболу.

Зокрема, Поділля обіграло Буревісник-ШВСМ, а Динамо завдало розгромної поразки Житичам-Поліссю.

Нагадаємо, вчора, 26 березня, Динамо обіграло Буревісник, а Житичі програли Поділлю.

Вже завтра, 28 березня, стануть відомі всі позиції команд з 5 по 8 місце. В останньому ігровому колі Буревісник-ШВСМ зіграє проти Житичів-Полісся, а Поділля протистоятиме Динамо.

Суперліга з волейболу

Матчі за 5-8 місця

Поділля – Буревісник-ШВСМ 3:1 (25:22, 25:16, 19:25, 25:14)

Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо – Житичі-Полісся 3:0 (29:27, 25:23, 25:19)

Напередодні визначилися всі учасники 1/2 фіналу Суперліги.