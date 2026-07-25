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Визначився перший фіналіст жіночої Ліги націй

Олег Дідух — 25 липня 2026, 13:50
Визначився перший фіналіст жіночої Ліги націй

Збірна Бразилії стала першим фіналістом жіночої Ліги націй 2026 року з волейболу. У півфіналі бразилійки здобули вольову перемогу з рахунком 3:2 за сетами над чинними чемпіонками турніру, збірною Італії.

Ліга націй-2026, жінки
Півфінал, 25 липня

Бразилія – Італія – 3:2 (21:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12)

Другий фіналіст турніру також визначиться у суботу, 25 липня. У другому півфіналі господарки турніру, Китай, які напередодні сенсаційно перемогли США у чвертьфіналі, зіграють проти Туреччини. Початок цього поєдинку – о 14:30 за київським часом.

Фінальний матч жіночої Ліги націй-2026 відбудеться у неділю, 26 липня. Наступного тижня у Китаї також відбудеться плейоф чоловічої Ліги націй, де зіграє збірна України.

Ліга націй з волейболу

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