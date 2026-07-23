США сенсаційно вилетіли з жіночої Ліги націй-2026

Плейоф жіночої Ліги націй-2026 з волейболу подарував першу гучну сенсацію: господарі, збірна Китаю, обіграти США з рахунком 3:2 за сетами.

Зазначимо, що американки посіли перше місце в основному раунді Ліги націй, у той час як китаянки посіли лише 9 місце та пробилися в плейоф як господарки турніру.

Переможець основного раунду Ліги націй вилітає вже в 1/4 фіналу на стадії плейоф уперше з 2022 року. Тоді це також трапилося зі збірною США, яка тоді зазнала поразки від Сербії.

У півфіналі Китай зіграє з Туреччиною, яка здобула перемогу з рахунком 3:1 за сетами над Канадою.

Ліга націй-2026 з волейболу, жінки

1/4 фіналу, 23 липня

Туреччина – Канада – 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:17)

США – Китай – 2:3 (25:15, 23:25, 20:25, 25:17, 13:15)

Перша пара півфіналістів Ліги націй-2026 визначилася напередодні: там зіграють Італія та Бразилія, які у чвертьфіналі обіграли Нідерланди та Японію відповідно.