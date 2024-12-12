Триразова чемпіонка України з волейболу завершила кар’єру: їй всього 26

Волейболістка Юлія Микитюк, яка в 2017-2019 роках тричі ставала чемпіонкою України в складі Хіміка з Південного, чотири рази вигравала з командою Кубок і Суперкубок України, оголосила про завершення кар’єри.

26-річна блокуюча Микитюк цьогоріч восени повернулася в Україну після трирічної перерви, щоб виступати за Балту з Одещини. Але, зігравши за команду лише в матчі за Суперкубок проти Буковини (0:3), Юлія вирішила піти з волейболу.

"Бути професійною спортсменкою – неймовірна частина мого життя, яка не зрівняється ні з чим іншим. Волейбол подарував мені стільки яскравих моментів: незабутні емоції, нові країни, важливі медалі й перемоги. Але життя вносить свої корективи, і сьогодні я прощаюся з професійним спортом. Проте він залишив у моєму житті найцінніше – людей, які стали моєю підтримкою, натхненням і друзями на все життя", – заявила Микитюк.

Також волейболістка додала, що готова до нових життєвих викликів. Та подякували всім за підтримку.

"Тепер я готова до нових викликів і можливостей, до нового розділу в житті, який, сподіваюся, буде не менш захопливим. Дякую всім, хто був поруч у цій подорожі. Ви – моя любов", – підсумувала спортсменка.

Микитюк – вихованка волейбольної секції ДЮСШ Кодими на Одещині. Вона навчалася в білоцерківському спортивному інтернаті і грала за місцеву команду Спортліцей, яка виступала в аматорській лізі України, захищала кольори юніорської національної команди України.

У 2015-му Юлія перейшла в Хімік з Південного, виступала з командою в Лізі чемпіонів. Попередній сезон волейболістка провела у Тайвані, за Нью-Тайпей Сіті, а до того рік грала за французький Орлеан.

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