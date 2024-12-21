Епіцентр-Подоляни переграв МХП-Вінницю, ДСО Тернопіль у 5 сетах здолав Новатор у Суперлізі

У суботу, 21 грудня, відбулось два матчі Суперліги України з волейболу.

Лідер чемпіонату Епіцентр-Подоляни не залишив шансів МХП-Вінниці, вигравши всі три сети з рахунком 25:16, 25:19, 25:13.

У другому матчі ігрового дня ДСО-Тернопіль та Новатор влаштували справжню битву, переможцем якої стали тернопільці. Вони здолали суперника лише в останньому 5 сеті.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга

21 грудня

Епіцентр-Подоляни – МХП-Вінниця 3:0 (25:16, 25:19, 25:13)

ДСО-Тернопіль – Новатор 3:2 (21:25, 26:24, 25:18, 24:26, 15:8)

Нагадаємо, напередодні Епіцентр-Подоляни переграв Новатор, а МХП-Ладижин здобув важку перемогу над ДСО-Тернопіль.