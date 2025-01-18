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Епіцентр-Подоляни обіграли Україну U-20, Новатор програв Житичам у Суперлізі

Станіслав Лисак — 18 січня 2025, 21:12
Епіцентр-Подоляни обіграли Україну U-20, Новатор програв Житичам у Суперлізі
Facebook: ВК Епіцентр-Подоляни

У межах чергового раунду української Суперліги з волейболу відбулися два поєдинки.

Зокрема, лідер чемпіонату Епіцентр-Подоляни здобув упевнену перемогу над збірною України U-20.

Також команда, що нараз посідає друге місце, Житичі Житомир, в чотирьох сетах здолали Новатор.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга
5 тур, 18 січня

Україна U-20 – Епіцентр-Подоляни 0:3 (17:25, 15:25, 24:26)

Житичі Житомир – Новатор 3:1 (25:23, 25:19, 22:25, 25:18)

Раніше стала відома причина, чому Юрій Гладир відмовився від виступів за національну збірну України, завершивши міжнародну кар'єру ще e 2011 році.

Епіцентр-Подоляни Новатор Суперліга з волейболу Житичі Житомир

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