Епіцентр-Подоляни переграв Новатор, МХП-Ладижин здобув важку перемогу ДСО-Тернопіль у Суперлізі України
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У п'ятницю, 20 грудня, відбулось два матчі четвертого туру Суперліги України з волейболу.
Лідер чемпіонату Епіцентр-Подоляни не залишив шансів Новатору, вигравши всі три сети із загальним рахунком 75:40.
У другому матчі ігрового дня МХП-Ладижин та ДСО-Тернопіль влаштували справжню битву, переможцем якої стали господарі арени.
Чемпіонат України з волейболу – Суперліга
4 тур, 20 грудня
Новатор - Епіцентр – Подоляни 0:3 (10:25, 18:25, 12:25)
МХП-Ладижин – ДСО-Тернопіль 3:1 (23:25, 25:23, 25:22, 25:14)
Завтра Епіцентр-Подоляни зіграють із Поліцією Охорони, а Поділля зустрінеться із вінничанами.