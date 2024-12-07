Поліція Охорони програла шість із шести, Житичі-Полісся обіграв МХП-Ладижин: результати Суперліги

У суботу, 7 грудня, відбулися передостанні матчі першого кола української Суперліги з волейболу.

Третій тур відкривали Збірна України U20 та Поліція Охорони. Колектив з Тернополя завершив цю зустріч, як і п'ять інших до цього, а саме поразкою.

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Потім на майданчику з'явилися Житичі та МХП-Ладижин. Цікаво, що у матчі між командами з верхньої частини таблиці було трохи менше інтриги, ніж у поєдинку до цього. Житомирський клуб також переміг з рахунком 3:0.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга

3 тур, 7 грудня

Збірна України U20 – Поліція Охорони (Тернопіль) 3:0 (25:20, 25:19, 25:16)

Житичі-Полісся – МХП-Ладижин (Вінниця) 3:0 (25:16, 25:17, 25:20)

У неділю, 8 грудня, пройдуть останні матчі, які закриють перше коло Суперліги.

Поліція Охорони зіграє з Житичами, а Збірна України U20 зустрінеться з МХП-Ладижин.