Поліція Охорони програла шість із шести, Житичі-Полісся обіграв МХП-Ладижин: результати Суперліги
У суботу, 7 грудня, відбулися передостанні матчі першого кола української Суперліги з волейболу.
Третій тур відкривали Збірна України U20 та Поліція Охорони. Колектив з Тернополя завершив цю зустріч, як і п'ять інших до цього, а саме поразкою.
Потім на майданчику з'явилися Житичі та МХП-Ладижин. Цікаво, що у матчі між командами з верхньої частини таблиці було трохи менше інтриги, ніж у поєдинку до цього. Житомирський клуб також переміг з рахунком 3:0.
Збірна України U20 – Поліція Охорони (Тернопіль) 3:0 (25:20, 25:19, 25:16)
Житичі-Полісся – МХП-Ладижин (Вінниця) 3:0 (25:16, 25:17, 25:20)
У неділю, 8 грудня, пройдуть останні матчі, які закриють перше коло Суперліги.
Поліція Охорони зіграє з Житичами, а Збірна України U20 зустрінеться з МХП-Ладижин.