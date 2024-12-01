Барком-Кажани переграли Бендзин у польському чемпіонаті

У неділю, 1 грудня, український волейбольний клуб Барком-Кажани провів черговий матч польської PlusLiga, в якому обіграв прямого конкурента за місце в еліті Бендзин.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0. Ця перемога стала для українського клубу 3-ю в сезоні, наразі Кажани займають 14 місце в турнірній таблиці.

Наступний поєдинок наша команда проведе проти ПШВЗ Ниса. Зустріч запланована на 7 грудня.

Волейбол – польська PlusLiga

14 тур, 1 грудня

Барком-Кажани – МКС Бендзин 3:0 (25:21, 25:18, 25:14)

До цього матчу востаннє Барком-Кажани перемагали у 10 турі, в якому були сильніше за Гданськ (3:2). У попередній зустрічі український клуб програв Ольштину в перенесеному матчі 8 туру.