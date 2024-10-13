Балта переграла Трускавець, Добродій здолав Галичанку у 2 турі Суперліги

Сьогодні, 13 жовтня, відбулися матчі 2 туру жіночого чемпіонату України з волейболу сезону-2024/25.

Вінницький Добродій-Медуніверситет знову виявився сильнішим за тернопільську Галичанку, а Балта здобула другу перемогу над Нафтусею.

Суперліга України-2024/25

2 тур, 13 жовтня

Добродій-Медуніверситет-ШВСМ (Вінниця) – Галичанка-ЗУНУ (Тернопіль) 3:1 (25:15, 18:25, 25:20, 25:23)

СК Балта – Нафтуся (Трускавець) 3:1 (25:17, 23:25, 25:19, 27:25)

Напередодні Житичі перемогли Решетилівку, збірна України U-20 здолала Буревісник у матчах Суперліги.