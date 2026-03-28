Розгромні перемоги Житичі-Полісся та Поділля: результати матчів за 5-8 місця Суперліги

У суботу, 28 березня, відбулись чергові матчі за 5-8 місця чоловічої Суперліги України з волейболу.

Гравці Житичі-Полісся-ОДЮСШ впевнено розібралися з Буревісником-ШВСМ, здобувши перемогу у всіх трьох сетах. Лише у стартовій партії на майданчику точилася рівна боротьба до останніх розіграшів, після чого житомиряни перехопили ініціативу та довели справу до розгрому.

Поділля також не зустріло опору з боку Поліції охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо, обігравши суперника з рахунком 3:0. Підопічні Романа Ковальчука аналогічно контролювали хід поєдинку протягом усіх трьох відрізків гри та спокійно закрили матч на свою користь. Найрезультавнішим гравцем у зустрічі став Городюк Павло, він здобув 14 очків.

Суперліга з волейболу

Матчі за 5-8 місця

Буревісник-ШВСМ – Житичі-Полісся-ОДЮСШ 0:3 (24:26, 15:25, 19:25)

Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо – Поділля 0:3 (22:25, 18:25, 16:25)

Нагадаємо, раніше у матчах за 5-8 місця Поділля переграло Буревісник, а Житичі-Полісся програло Динамо.