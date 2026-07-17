Україна обіграла Угорщину та вийшла у півфінал жіночої Ліги націй з пляжного волейболу

Жіноча збірна України з пляжного волейболу здобула перемогу над Угорщиною в третьому турі групового етапу фінальної частини Ліги націй з пляжного волейболу, яка відбувається з 16 до 19 липня в угорському Будапешті.

Спершу Валентина Давидова і Ангеліна Хміль обіграли К'яру Хонті-Майорош і Софі Вашварі з рахунком 21:12, 21:16. Після цього Єва Сердюк і Дар'я Романюк виявилися сильнішими за Ліллу Віллам і Стефанію Флору Кун ідентичним рахунком – 21:12, 21:16.

Таким чином, збірна України з 5 очками (2 перемоги та 2 нічия) виграла групу В і вийшла у півфінал. Другі та треті місця груп А і В змагатимуться у чвертьфіналах за ще два місця у четвірці кращих.

Нагадаємо, на початку липня помер колишній тренер збірної України з пляжного волейболу Володимир Куценко.