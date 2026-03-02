Екскапітан збірної України вшосте виграв Суперкубок Італії

Олег Плотницький у матчі за Суперкубок Італії

Український волейболіст Перуджи Олег Плотницький став володарем Суперкубку Італії.

У вирішальному поєдинку, який відбувся 1 березня, Перуджа перемогла Верону з рахунком 3:1.

Після першої партії команда екскапітана збірної України поступалася суперникам. Проте гравцям Перуджі вдалося переломити хід поєдинку та виграти три наступні сети.

Плотницький став найрезультативнішим гравцем переможців, набравши 17 очок. У Верони Дарлан Соуза набрав 28 балів.

Суперкубок Італії. Фінал

1 березня

Перуджа – Верона 3:1 (25:27, 25:22, 25:21, 25:22)

Для 28-річного українця цей трофей став шостим в кар'єрі. Перуджа всьоме стала володаркою Суперкубку Італії.

Раніше повідомлялося, що Олег Плотницький став найрезультативнішим гравцем матчу 22-го туру італійської Суперліги проти Гроттацоліни (3:0).