Повторення Кубку України: Буковинка та Балта зіграють у фіналі плейоф Суперліги

Сьогодні, 15 березня, визначилися фіналістки плейоф української Суперліги з волейболу.

Спочатку відбувся третій матч півфінальної серії між Галичанкою та Буковинкою, яка виграла дві попередні зустрічі. А тому команда з Тернополя мала обов'язково перемагати, щоб продовжити серію.

Але в них цього не вийшло зробити, хоча вони дуже старалися. Переможець матчу визначився тільки після п'яти сетів, за підсумками яких волейболістки чернівецького колективу виграли третій поєдинок та отримали путівку до фіналу.

А там вони зустрінуться зі старими знайомими, а саме з гравчинями Балти. Вигравши попередні дві зустрічі, чинний володар Кубку України здобув розгромну перемогу над вінницьким Добродій-Медуніверситет та закрив серію з рахунком 3-0.

Жіноча Суперліга України з волейболу – плейоф

1/2 фіналу, 3-й матч, 15 березня

Галичанка – Буковинка 2:3 (14:25, 25:23, 19:25, 25:20, 10:15) – Буковинка виграла серію 3-0

Балта – Добродій–Медуніверситет 3:0 (25:21, 25:20, 26:24) – Балта виграла серію 3-0

Нагадаємо, що недавно Буковинка та Балта розігрували між собою Кубок України.

В фінальному поєдинку команда з однойменного міста розгромила суперниць з Чернівців та вперше в історії клубу виграла даний трофей.