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Раптово помер віцепрезидент Федерації волейболу України

Олександр Булава — 15 вересня, 14:00
Раптово помер віцепрезидент Федерації волейболу України

На 63-му році пішов з життя віцепрезидент Федерації волейболу України Володимир Ширма.

Про це повідомляє НОК України.

"Внесок Володимира Васильовича у розвиток українського спорту був неоціненним. Це невимовна втрата для усієї олімпійської родини", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що функціонер передчасно пішов з життя 14 вересня. Окрім посади у федерації волейболу Ширма був президентом ВК Житичі-Полісся та головою Житомирської обласної федерації волейболу.

Раніше повідомлялося, що помер батько херсонського Кристала Валерій Слатенко.

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