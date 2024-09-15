Раптово помер віцепрезидент Федерації волейболу України

На 63-му році пішов з життя віцепрезидент Федерації волейболу України Володимир Ширма.

Про це повідомляє НОК України.

"Внесок Володимира Васильовича у розвиток українського спорту був неоціненним. Це невимовна втрата для усієї олімпійської родини", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що функціонер передчасно пішов з життя 14 вересня. Окрім посади у федерації волейболу Ширма був президентом ВК Житичі-Полісся та головою Житомирської обласної федерації волейболу.

Раніше повідомлялося, що помер батько херсонського Кристала Валерій Слатенко.