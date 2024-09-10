Помер батько херсонського Кристала Валерій Слатенко

Не стало засновника Кристала Валерія Слатенка. Йому було 77 років.

Про це повідомив акаунт херсонського клубу в Instagram.

Слатенка по праву називають "батьком Кристала", адже свого часу він відіграв ключову роль у перетворенні команди з гуртка фізкультури при Херсонському заводі напівпровідникових приладів на професійний футбольний клуб.

"Досі ходять легенди про його майстерність переконувати людей, завдяки чому, не зважаючи на відсутність значних матеріальних та фінансових ресурсів в Кристалі працював цілий ряд відомих спеціалістів та гравців", — йдеться в публікації пресслужби клубу.

Валерій був не лише ідейним натхненником створення Кристала, а й у різні періоди керував командою в ролі головного тренера.