Помер батько херсонського Кристала Валерій Слатенко
Не стало засновника Кристала Валерія Слатенка. Йому було 77 років.
Про це повідомив акаунт херсонського клубу в Instagram.
Слатенка по праву називають "батьком Кристала", адже свого часу він відіграв ключову роль у перетворенні команди з гуртка фізкультури при Херсонському заводі напівпровідникових приладів на професійний футбольний клуб.
"Досі ходять легенди про його майстерність переконувати людей, завдяки чому, не зважаючи на відсутність значних матеріальних та фінансових ресурсів в Кристалі працював цілий ряд відомих спеціалістів та гравців", — йдеться в публікації пресслужби клубу.
Валерій був не лише ідейним натхненником створення Кристала, а й у різні періоди керував командою в ролі головного тренера.