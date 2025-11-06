Українська правда
Чемпіон повернув перше місце: Епіцентр в битві лідерів чемпіонату обіграв збірну U-20

Микола Дендак — 6 листопада 2025, 22:21
Сьогодні, 6 листопада, відбулися два матчі чемпіонату України з волейболу.

Зокрема, між собою зустрілися лідери чемпіонату збірна України U-20 та чемпіон попереднього сезону Епіцентр-Подоляни. Зустріч завершилася впевненою перемогою Епіцентру.

У другому матчі Житичі Житомир в тайбрейку вирвали перемогу над Поділлям Хмельницький. Гра була доволі рівною, однак на тайбрейку Житичі не залишили шансів супернику.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга
6 листопада

Поділля Хмельницький – Житичі Житомир 2:3 (19:25, 25:21, 25:22, 18:25, 9:15)

Епіцентр-Подоляни – Україна U-20 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 29:27)

результати матчів Суперліга з волейболу

Суперліга з волейболу

