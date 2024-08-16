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Українки Гладун та Лазаренко поступились нідерландкам в 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Микола Дендак — 16 серпня, 19:44
Українки Гладун та Лазаренко поступились нідерландкам в 1/8 фіналу чемпіонату Європи
cev.eu

Українки Марина Гладун і Тетяна Лазаренко поступилися 5 номеру світового рейтингу нідерландкам Раїсі Схон і Каті Стан в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

Матч завершився з рахунком 2:0 (21:18, 21:17). Це була вже друга зустріч між волейболістками на цьому турнірі. Вперше вони зіграли на груповому етапі, і тоді сильнішими виявилися саме українки.

Чемпіонат Європи з пляжного волейболу
1/8 фіналу, 16 серпня

Раїса Схон/Катя Стан (Нідерланди) — Марина Гладун/Тетяна Лазаренко (Україна) 2:0 (21:18, 21:17)

Нагадаємо, напередодні українці Сергій Попов та Едуард Резнік поступились австрійському тандему Тімо Гаммарберг/Філіпп Валлера в 1/16 фіналу чемпіонату Європи.

Чемпіонат Європи Тетяна Лазаренко

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