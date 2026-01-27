Від покера за збірну Німеччини до смерті в Аушвіці: забута трагедія Юліуса Гірша

Сьогодні, 27 січня, світ відзначає День пам'яті жертв Голокосту – великого геноциду євреїв, що не обійшов стороною і футбол.

Десятки, якщо не сотні гравців та тренерів зникли назавжди у концтаборах та гетто по всій Європі – і чому?

Та лише тому, що євреї.

Жодного іншого звинувачення не було.

Чемпіон розповідає про одного з найвідоміших гравців, кого спіткала страшна доля – зірку Бундестім Юліуса Гірша.

***

"Доля ваша впритул – так би мовити – нависла над вашими головами!" – кричав маннівський Вчитель Гнус.

То було 1 травня 1910 року, півфінал чемпіонату Німеччини, і Карлсруе грав дербі проти Фенікса.

Це диво, що там виявилась відеокамера.

В ту пору футбол на континенті зачинався, за нього не платили грошей, а якість гри жахала. Здоровенні чоловіки бігли туди, де м'яч – без схем і часто поняття, що робити далі.

Юліусу на тих кадрах 18 років. На ньому явно завелика форма, і за м'ячем він біг, трохи згорбившись, зате найшвидше.

І Карлсруе переміг 2:1.

Того сезону вони стали чемпіонами Німеччини, і атакувальне тріо у складі Гірша, Готфріда Фукса та Фріца Фердерера прославилося на всю країну.

Які ж різні вони були! Фукс – син дуже багатого єврея, власника деревообробної фабрики. Фердерер – німець із робітників.

Ну, а Гірші – середній клас; юдеї-крамарі, що продавали текстиль і капелюшки.

***

"Тут я вирішую, хто єврей, а хто ні!" – бургомістр Відня Карл Люгер якось висловив пануючу думку про народ Мойсея.

Так, їх терпіли заради вигоди.

Тому-то майстерних Фукса й Гірша у 1911-му навіть викликали до збірної НІмеччини, де Юліус оформив покер у нічиї з Нідерландами 5:5.

Ба більше, Гірша ще й відпустили до Стокгольма на Олімпіаду-1912 прямо з гренадерського полку, де він проходив службу. На той момент це було найвище визнання спортивних заслуг.

Кайзер хотів перемог, та футболісти підвели – програли Угорщині та Австрії, розгромивши тільки Росію 16:0.

Фукс тоді забив 10 разів – рекорд ОІ.

Гірш же у листі радів знайомству з фанами із Амстердама:

"Моє найбільше враження – запрошення від друзів з Голландії. Вони хочуть мене бачити. Виявляється, вони не забули мій гарний матч у Зволле!"

Він мав право почуватися зіркою – в ту пору за нього змагалися найкращі клуби Німеччини, і як тільки Юліус підписався у баварському Фюрті, той став чемпіоном.

Гаврила Принцип і його теракт перекреслили усе.

Адольф Гітлер потім звинувачував євреїв у тому, що не воювали? Але це нагла брехня. Уся сім'я Гіршів пройшла окопи. Один загинув; четверо отримали Залізні хрести за відвагу, і серед них Юліус, що завершив бійню в званні фельдфебеля.

Він одружився з християнкою Гелен Гаузер, народив дітей, повернувся до футболу.

Коли ж зав'язав у 1925-му, то зосередився на сімейному тканинному бізнесі, а по вихідних тренував у Карлсруе молодь.

Юліус вважав себе німцем і жив, як німець.

Але от біда – Німеччина все менше бачила у ньому свого.

***

"Я помітив, що тільки дурні люди прагнуть, аби всі навколо були однаковими", – констатував Януш Корчак.

І раптом Гірш виявив, що "дурнів" навколо нього ціле море.

Фердерер, Фукс та Гірш, 1912 рік. Фото - bnn.de

Наприклад, шефи 14 топклубів півдня Німеччини, що 9 квітня 1933-го випустили спільну заяву:

"Нижчепідписані клуби із задоволенням і остаточно надають себе в розпорядження національного уряду для участі в зусиллях у сфері фізичної підготовки та готові докласти всіх зусиль для співпраці. В інтересах цієї співпраці вони готові вплинути на будь-які наслідки, зокрема щодо питання виключення євреїв зі спортивних клубів".

Був серед підписантів і Карлсруе, якому Гірш віддав 31 рік.

Його брат Макс пригадував, що Юліуса це знищило; він замкнувся в собі.

У відчаї Гірш тоді написав до клубу відкритого листа, у якому в деталях розповів про бойовий шлях своєї родини:

"Відданість німецьких євреїв очевидна як у способі мислення, так і доведена їхніми вчинками та пролитою ними кров'ю!"

Ясна річ, ніхто це не читав.

Натомість натовп зачитувався агітками нацистів, що обвішали майно євреїв антисемітськими плакатами і чатували перед дверима, не дозволяючи зайти в їхні магазини й кафе.

Гірш (перший на сходах ліворуч) під час Першої світової війни, bnn.de

За таких умов у їхньої з братом фірми не було шансів, і до кінця 1933-го вони збанкрутіли.

Їм би за океан їхати, але грошей не вистачало.

Гірші пішли найманими працівниками туди, де ще брали євреїв – клерками, чорноробами, комівояжерами.

Аж у 1938-му Юліус назбирав досить, щоб поїхати до Парижа, де мешкала його сестра Роза. Він шукав роботу по фаху. Цілих 2 місяці Гірш майже не їв – лише ходив містом і просився хоч кудись, та ніхто не найняв єврея-ткача.

Коли залишилися останні пару марок, він купив квиток назад до Карлсруе.

Він знав, що це кінець.

А вже на вокзалі почув про Кришталеву ніч – це нацисти вбили сотні євреїв та відправили до концтаборів десятки тисяч нібито як кару за розстріл у Парижі барона фон Рата.

Арешт євреїв у Кришталеву ніч в Баден-Бадені, yadvashem.org

***

"Якщо один християнин робить погано, він один за це несе відповідальність, а якщо погано робить один єврей – за нього відповідають всі євреї", – підмітила Анна Франк.

Рідня чекала Гірша місяць, та він не з'являвся.

Аж у грудні 1938-го Гелен написали, що її чоловік у французькій психлікарні. Від страху за сім'ю і перенапруження він втратив пам'ять і бродив босим по коліях.

Гелен поїхала і забрала його додому, витримавши осуд цілого кварталу.

Якби ні... вже у 1939-му всіх психічно хворих регіону звезли разом і вбили у газових камерах Центру евтаназії Графенек.

Гіршу тоді пощастило – під опікою Гелен, сина Гайнольда й доньки Естер він швидко приходив до тями. У 1940-му Юліус вже працював у гетто.

"Мій батько ніколи не думав, що німці зможуть щось з ним зробити. Він не міг уявити, що вони вб'ють солдата і футболіста збірної. Він був пов'язаний з Німеччиною, він був пронімцем, як і його брат. Для нього було так принизливо виконувати примусові роботи. Він був хорошою людиною, завжди таким розуміючим", – зітхала Естер.

Документ Гірша часів гетто у Карлсруе, juedische-sportstars.de

Їй було майже 15, тож вона бачила усе.

Бачила перші потяги до Аушвіца, що прибули в 1940-му. У тих списках Гіршів ще не було, бо вони вважалися "мішлінгами", "напівкровками" завдяки Гелен.

Бачила, як начальник пошти Карлсруе, ризикуючи життям, пропонував вивезти Юліуса до Швейцарії, проте марно чекав цілу годину – той відмовився кинути сім'ю.

Бачила, як у 1942-му батьки домовилися фіктивно розлучитися, аби відтермінувати концтабір для своїх дітей.

Поставивши підпис під розлученням, Юліус свідомо прирік себе, аби вони мали шанс – нехай і під прізвищем Гаузер.

***

"Німецькі євреї анітрохи не були схожі на геб б ельсівський портрет. Жодної організованості та згуртованості – їх поєднувало лише генеалогічне нещастя народитися євреями. Їх звинувачували у змові та агресії, а вони були не здатні навіть на колективний захист", – констатував Бен Елтон.

Ім'я Гірша з'явилося в списках на Аушвіц одразу після "розлучення" – на початку 1943-го.

Оскільки Гелен була на роботі, то в останню путь батька провела донька:

"Це один з найгірших моїх спогадів. Це був чудовий, ясний день; досі я не розумію, як могло світити сонце. Ми не хотіли вірити, що більше ніколи його не побачимо".

Юліус ще зміг відправити їм листівку з Дортмунда – мовляв, усе добре, я живий.

Ну, а більше нічого не було.

Мапа найбільших нацистських концтаборів у Європі, bpb.de

Потім, після війни, слідчі не знайшли його імені серед в'язнів Аушвіца. Виходить, Гірш або помер дорогою, або був вбитий одразу по прибуттю як непридатний до роботи. Таких вистачало, і їм усім вписали як дату смерті 8 травня 1945-го.

Саме її ви побачите на кенотафі Гірша, адже й могили у нього теж нема.

Зате – і це подвиг! – лишилися нащадки.

Трюк Юліуса спрацював – його дітей нацисти вкинули до останнього потяга, що їхав з Карлсруе 14 лютого 1945-го, але не до Аушвіца, як "чистокровних", а до Терезієнштадта у Чехословаччині, де під час війни вбили "лише" 30,000 в'язнів. Зрештою вони пробули там 3 місяці – і їх визволила Червона армія.

Так само у Терезієнштадті пережив війну і його брат Макс – його дивом не встигли відправили до печі.

Попри зусилля нацистів, не всіх євреїв вбили.

Гелен Гаузер вже у ФРН повернула прізвище Гірш собі та їхнім дітям.

Готфрід Фукс, коли впала Франція, чкурнув до Іспанії, а звідти аж до Канади, де змінив ім'я на Годфрі Фокса і ніколи не повертався.

Мабуть, йому не хотілося бачити таких, як Фріц Фердерер – третій з чудової атаки Карлсруе, що у війну вступив до партії і тренував футбольну команду Дивізії СС "Мертва Голова". Сумарно його "підопічні" були відповідальні за вбивства 56,000 чоловік у Бухенвальді.

When people imagine Auschwitz, they often picture a single camp. But Auschwitz was not one place, it was a vast complex. Auschwitz-Birkenau covered more than 40 square kilometers, about 15 square miles. It included over 40 sub-camps, forced labor sites, rail lines, barracks, gas… pic.twitter.com/ObjrGwngyU — Adi (@Adi13) January 24, 2026

***

"Одного страшного дня – одного з багатьох страшних днів – хлопчик був присутній при тому, як вішали іншу дитину, – як він пише, з обличчям сумного ангела. І ось хтось позаду простогнав: "Де ж бог? Де він?" І голос усередині мене відповів: "Та ось він – його повісили на цій шибениці!" – пригадував Елі Візель.

У перші десятиліття ФРН Юліуса Гірша замовчували, як і Голокост загалом – зрозуміло, чому.

Це ж не Гітлер бив у лавці вітрину; не він чіпляв жовті зірки на одяг; не він керував потягами, що везли мільйони людей на смерть.

Ні!

Усі найдикіші злочини епохи нацизму скоїли найзвичайніші німці. І що вони мали сказати про це своїм дітям? Чим виправдатися?

Візель правий: "Протилежність любові – не ненависть, а байдужість".

Лише у 1990-х, коли покоління змінилися і підросли справді невинні, у Естер Гірш взяли перші інтерв'ю, де вона розповіла про батька та їхню біду. Невдовзі про це випустили і пару книг.

У 1998-му рідна школа назвала іменем Юліуса спортзал.

У 2005-му Німецький футбольний союз (DFB) ввів премію Гірша, яку відтоді вручають за "гідність та протистояння расизму у футболі".

"Юліус Гірш був національним героєм, але до нього поставилися як до комахи", – сказав тодішній президент DFB Тео Цванцігер. "Ми хочемо спокутувати сво є минуле, а не просто замовчувати його".

Ну, а зараз, у 2025-му, біля стадіону Карлсруе, що виступає в аматорських лігах Німеччини, вулиця Гірша починається на площі Фукса – так, як і мало бути від самого початку.

Історія, що не кажіть, завжди розбирається, хто справді гідний, а кому – на смітник.

Прикро тільки, що здебільшого це стається занадто пізно.