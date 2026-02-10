Танок смерті перед нацистами, або Як грав, жив та помирав Матіас Сінделар

Сьогодні виповнюється 123 роки від дня народження, мабуть, першої футбольної суперзірки.

І справа не тільки у тому, що відбувалося на полі.

Матіас Сінделар жив, як належить селебріті – вигідні контракти, дружба з богемою, бізнес, казино і все нові подружки.

Лідера Аустрії знали й любили далеко за межами Австрії, аж поки його країну не анексували нацисти, і його рай не перетворився на пекло.

Чемпіон розповідає історію, як футбол чи не вперше став чимось більшим за просто спорт.

***

У переконань, якщо вони справжні, завжди є ціна.

Їх же попросили зіграти виставу, а не матч. Кожному пояснили окремо – потрібні 1:1 або 2:2. Перемога під суворою забороною.

То в чому тоді проблема?!

Це був квітень 1938-го, і Німеччина тільки-но анексувала Австрію, коли Йозефу Геббельсу приспічило організувати між загарбником і жертвою товариський "матч возз'єднання".

Ба більше, він ще й приїхав його подивитися.

Давно його так не принижували.

Спершу 35-річний капітан австрійців Матіас Сінделар відмовився грати у формі "Остмарк", наполігши на кольорах незалежної Австрії. Коли ж почалася гра, старіюча легенда стала знущатися над слабшою збірною Рейха, обігруючи по 2-3 суперники і не забиваючи в пусті ворота.

Глядачі спочатку злякано перезиралися, а тоді почали гиготіти. Над стадіоном залунало дедалі гучніше: "Австрія! Австрія!"

Геббельс і його свита побіліли.

Зрештою, після перерви Сінделар їх добив – ще раз обіграв двох і тепер влучив в кут. Ще за хвилину його товариш Карл Сеста пробив німецького воротаря прямо із центру поля.

Піддаватися вони наміру не мали, тож матч так і завершився – 2:0.

А вже після свистка Сінделар підійшов поближче до ложі з нацистами, аби станцювати віденський вальс.

Паперовий чоловічок знав, що йому цього не пробачать, але зробив цей вибір все одно.

***

Хто він був?

О, про це ходило стільки чуток!

Відомо точно, що батьки Сінделара із Моравії, і прибули до Відня ще за імператора, коли Матей, як його тоді звали, вчився ходити.

Жили вони у робітничому районі Фаворітен. А потім, як почалася Перша світова, батька Матіаса вбили на італійському фронті, і в 14 років він став найстаршим чоловіком у сім'ї, пішов на роботу.

Хтось казав, що бачив його помічником у механіка.

Інші – що наздоганяли, коли крав із кишень заможних віденців гаманці.

Один бог знає, де правда.

В будь-якому разі вже у 1918-му Сінделар грав у футбол за віденську Герту, і до 1924-го так прославився, що його перехопив один з найбільших клубів міста Вінер Аматор – майбутня Аустрія.

Вже тоді Матіас був унікальним, як не глянь.

Перший гравець, що повернувся на поле після травми меніска – все завдяки генію хірурга Ганса Спіцу, його палкого фаната.

Перший нападник, що не мав ні зросту, ні міці, а тільки дриблінг, бачення поля й передачі в 1-2 дотики. Ніхто не грав так до Сінделара, та й після нього минуло років 20, перш ніж з'явилися послідовники.

"У якомусь сенсі його ноги мали свій власний розум, і з ними весь час відбувалося щось непередбачуване. Кожен гол Сінделара був точною завершальною фразою, що дає можливість повною мірою осмислити історію і насолодитися композицією в цілому", – захоплено писав театральний критик Альфред Полгар; один з тих, хто прозвав його Der Papierene за статуру й грацію.

Тим часом для робітників з Фаворітена він був просто "Сінді" – їхнім хлопцем, що вирвався.

І отак він жив – на стику двох світів.

***

Іншого такого футболіста не було в усіх 35 клубах Відня.

Міжвоєнна Австрія загрузла в кафкіанській бюрократії, і була негостинним місцем для бідноти, поки в елітних кав'ярнях сперечалися про високе найкращі уми епохи – психолог Фрейд, драматург Шніцлер, економіст Гаєк, композитор Фрулінг.

Сидів там і Гуго Майсль – можливо, перший теоретик футболу, гідний слова "геній".

Він-бо точно знав, як побудувати ідеальну команду із хлопців, яких бачив у Відні щодня. Одну мав біду – Сінделар постійно "заважав", бо прагнув більше свободи, імпровізації.

У 1930-му Майсль плюнув і вигнав бунтаря геть, проте за рік вимушено повернув.

"Суперечка була в кафе "Ринг", де Гуго загнали в глухий кут його друзі з числа віденських інтелектуалів", – писав Девід Голдблатт.

Ну, і тоді ж заради Матіаса Гуго вигадав революційну схему 2-3-1-4, аби зірка відійшла з позиції центрфорварда і вела гру з глибини. До цього матчі були рваними, розриви між лініями вражали уяву. Хід Майсля вперше зробив гру плавною – і шокував тим континент.

Їх прозвали Вундертім, бо у 1931-32 роках австрійці здобули 14 перемог поспіль, зокрема розбивши Шотландію 5:0, Німеччину 5:0 та 6:0, Швейцарію 8:1.

Паралельно вони здобули Кубок Центральної Європи. У ключовому матчі з Італією Сінделар забив двічі, а Джузеппе Меацца – лише раз.

У грудні 1932-го Австрія приїхала на "Стемфорд Брідж" зіграти з непереможною в ту пору Англією. У Лондоні та Відні одночасно зупинилися заводи й фабрики, бо всі слухали матч по радіо. Майсля лондонська преса називала "сумішшю імпресаріо, тренера й Муссоліні":

"Одне його слово – і гравці вже роблять те, що їм не подобається".

Сам же Гуго використав час для бесід з тренером Арсенала Гербертом Чепменом – творцем моделі WM:

" Він вважав, що орієнтований на оборону підхід не дозволяє витиснути все з наших найбільших талантів. А я відповів: "Слухай, Гуго, це працює. Дає результат. Ми, англійці, настільки повільні, що це триватиме роками".

Зрештою, так і вийшло.

Та й Англія того дня перемогла 4:3, бо прагматизм майже завжди б'є естетику.

Тим не менше, віденська еліта – усі ці художники, письменники, філософи все одно раділи. Це був їхній футбол і справді їхня команда – плоть від плоті міста.

***

Сінделар з часом потоваришував з багатьма із них, став частиною тусовки.

Поза полем він був знаним ловеласом, не вилазив із казино, користуючись величезними рекламними контрактами з виробниками костюмів, авто, прикрас. Його знали навіть у США!

Якщо коротко, то жив Сінді красиво і дорого.

Одна була тільки біда – епоха, яка його створила, на очах відходила в небуття.

Вже у 1934-му в Австрії відбувся переворот, і новий президент Дольфус орієнтувався на Муссоліні, а не Францію з Британією, як раніше.

У тому ж 1934-му Вундертім приїхала до Дуче на Мундіаль, проте у старті залишилося тільки 5 гравців із тих, що рубалися з Англією на "Стемфорді". Герої 1920-х постаріли, а нові ще не набралися досвіду.

Паси Сінделара дотягнули Австрію до півфіналу, проте вже там Матіасу у хворе коліно в'їхав Луїс "Костолом" Монті. Мабуть, то був перший і єдиний ЧС, де господарям дозволяли все.

Італія хотіла перемогти за будь-яку ціну – і отримала це.

Ну, а ера Вундертім на тому де-факто завершилася.

У 1936-му Сінделар ще раз виграв з Аустрією Кубок Мітропи – і це був його остаточний, фінальний акорд.

***

На момент Аншлюсу Сінді стукнуло 35, і кар'єра була головно позаду.

155 голів у чемпіонаті, 26 голів в 43 матчах за збірну, 5 Кубків Австрії, 2 Кубки Мітропи – Сінді точно входив до топ-5 найвпізнаваніших людей у Відні.

Авжеж, нацисти вийшли на нього одразу.

Після смерті Майсля у 1937-му Сінделар став найбільшим футбольним авторитетом Австрії. Його дружба означала негайно легітимізацію Аншлюсу на стадіонах.

До всього, Гітлер, Геббельс та інші хотіли за допомогою австрійців виграти чемпіонат світу-1938.

Наївні!

Вундертім була не лише футбольним, а й культурним явищем, що виросло на радикально інших ідеалах. Їм відмовили топи – Антон Шалль, Карл Цишек, Йозеф Смістік, а Вальтер Науш – інтелектуал та поліглот, одружений на єврейці, взагалі виїхав до Швейцарії.

Що ж до Сінделара, то він не просто відмовив, а й нагло ігнорував всі нові порядки.

Коли багаторічного президента Аустрії Міхла Шварца вигнали з клубу, Паперовий чоловічок заговорив при всіх:

"Новий президент заборонив з вами розмовляти. Але знайте, ви завжди можете покластися на мене, докторе".

Коли у знайомого єврея Леопольда Дріля відбирали кафе, Сінделар прийшов туди і заплатив 20 тисяч марок – навіть більше, ніж те коштувало, аби родина товариша емігрувала подалі.

Поки весь Відень вішав антисемітські таблички на двері, Сінді у себе їх знімав.

Щовечора половина його відвідувачів були євреями, яких ніхто інший не бажав приймати.

І той танець...

Матіас не красувався і не набивав ціну, а лише продовжував жити й грати за власними правилами. Не піддався страху, не зрадив собі.

***

Ясно, це не могло тривати довго.

Вже 23 січня 1939-го друг помітив, що Сінді давно не виходить на вулицю.

Коли він вибив двері його квартири на Аннагассе, що в центрі Відня, Матіас вже лежав мертвий у ліжку разом зі своєю останньою пасією Камілою Кастаньйолою – вважається, що єврейкою.

Офіційна версія – отруєння чадним газом. Нібито каструля з молоком перевернулась, загасила полум'я.

Авжеж, у це ніхто не повірив.

Розслідування, якщо його можна так назвати, тривало 2 дні, і справу закрили.

А вже у 2003-му в фільмі BBC друг Сінделара Егон Ульбріх розповів про підкуп чиновника, який реєстрував смерть, аби той визнав її нещасним випадком, і Матіасу влаштували державні похорони. Інакше його б взагалі записали у самогубці та поховали анонімно.

Матч Австрія - Німеччина у 1938 році, sport-oesterreich.at

Коли Сінді ховали, на вулиці вийшли понад 20 тисяч людей – і чимало з австрійськими прапорами. Як писав потім Робін Штаммер: "То був перший і останній мітинг Відня проти нацистів".

Далі, аж до 1945-го, була одна пітьма.

Як і всюди в кордонах своєї страшної імперії, у Австрії гітлерівці запустили конвеєр смерті.

У людини завжди є вибір – і Матіас свідомо обрав не бачити цих жахіть.

Який ще футбол? Він існує поза політикою лише поки ви самі в це вірите, а Сінді був надто розумним для віри у маячню.

"Добрий Сінделар пішов за містом, дитиною та гордістю якого він був. Він був настільки нерозривно переплетений з Віднем, що мусив померти саме тоді, коли це сталося", – написав Полгар у некролозі, який надрукували вже у новій, вільній Австрії.

Десь шкода, що Паперовий чоловічок її не побачив, вона б йому сподобалась.

Та з іншого боку, чи настала б свобода взагалі, якби сміливі, ціннісні люди не ризикували заради неї життями? Якби закрили очі і пристосувались, як більшість?

Отож-бо й воно.

І на превеликий жаль.