Збірна України після перемоги Болгарії залишила зону плейоф: турнірна таблиця Євро-2026

Жіноча збірна Болгарії здобула надважкі два очки в матчі проти аутсайдерок групи B – збірної Австрії на чемпіонаті Європи-2026 з волейболу.

Поступаючись 0:2 за сетами (24:26, 15:25), болгарки були за крок від сенсаційного фіаско, проте змогли повністю перехопити ініціативу та розгромити суперниць у трьох наступних партіях — 25:15, 25:16, 15:4.

Через гру на тайбрейку Болгарія втратила один заліковий бал, проте цього було достатньо, аби обійти Україну в таблиці. Хоча болгарська команда випереджає Україну за кількістю перемог (2 проти 1), її перевага за очками становить лише один пункт.

Усі учасниці плейоф визначаться в заключному турі в четвер, 27 серпня: Україна зустрінеться з лідеркою групи Сербією, а Болгарія протистоятиме Чехії. Перемога українок за умови поразки болгарок у паралельній грі виведе саме "синьо-жовтих" до наступного раунду.

Турнірне становище:

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До наступного раунду турніру вийдуть чотири найкращі команди групи.