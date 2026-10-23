Барком-Кажани здобули другу поспіль перемогу в чемпіонаті Польщі

Львівський клуб Барком-Кажани, який цього сезону виступає під назвою Ястшембе Барком, здобув другу перемогу у чемпіонаті Польщі.

У матчі другого туру команда у трьох сетах переграла Стільон Гожув, упевнено контролюючи перебіг гри в кожній із партій.

Для колективу це друга поспіль перемога у чемпіонаті. У стартовій грі сезону Ястшембе Барком у 5 сетах дотиснули Слепск Сувалькі.

Чемпіонат Польщі

2 тур, 23 жовтня

Стільон Гожув – Ястшембе Барком 0:3 (17:25, 22:25, 21:25)

Нагадаємо, у липні польська PlusLiga змінила формат для українського клубу. Згодом український колектив ухвалив рішення змінити назву на Ястшембе Барком і грати в місті Ястшембе-Здруй на колишній арені Ястшембські Венгелью.

Причиною змін стало зняття 4-разового чемпіона Польщі Ястшембські Венгель з турніру через фінансову скруту. Ініціатором ребрендингу та збереження топволейболу в місті виступив спонсор Адам Гороль за підтримки міського голови.

Посаду головного тренера після 10 років роботи залишив Угіс Крастіньш. Новим керманичем став Анджей Коваль (екстренер Ястшембські Венгель), який оновив більшість персоналу, зберігши лише асистента Кацпера Новицького та фізіотерапевта Романа Ліпицького.

Клуб Барком-Кажани був заснований у 2009 році. Львівська команда тричі ставала чемпіоном України, а також чотири рази вигравала Кубок України.

Напередодні Епіцентр-Подоляни відмовились їхати на матч чемпіонату України через безпекові питання.