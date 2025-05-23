Діагональна збірної України стала гравцем чемпіона Німеччини

Діагональна збірної України Анна Артишук стала новачком німецької команди Пальмберг з міста Шверін.

Про це повідомила пресслужба команди.

Українка знайома з чемпіонатом Німеччини, адже минулий сезон провела у клубі під назвою Зуль Тюрінґен, з яким дійшла до півфіналу Бундесліги, де і поступився майбутньому чемпіону.

Втім, взагалі без нагород попередній клуб української волейболістки не залишився, виборовши бронзу.

Сама Артишук завершила сезон з 470 очками, увійшла до числа топ-скорерів ліги і неодноразово визнавалася MVP.

Цими днями Анна разом із жіночою збірною України готується до матчів Золотої Євроліги-2025.

Раніше повідомлялося, що українська нападниця Каріна Денисова підписала новий контракт із переможцем Ліги чемпіонів Азії Жетису.