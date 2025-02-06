Легендарний велогонщик, який зник безвісти, знайшовся
Легендарний велогонщик Оскар Фрейре, який зник безвісти у вівторок, 4 лютого, знайшовся.
Про це повідомляє As.
Нагадаємо, 48-річний іспанець вийшов з дому вранці у вівторок, 4 лютого, не взявши з собою ні ключів, ні телефону. В середу дружина колишнього спортсмена звернулася у поліцію у зв’язку зі зникненням чоловіка.
Проте в середу ввечері знайти Фрейре здалося. Він пішов з дому з особистих причин, імовірно – через сварку з дружиною.
Сім’я велогонщика виступила з публічною заявою з приводу його зникнення:
"Ми вибачаємося за занепокоєння, викликане новиною про тимчасове зникнення Оскара Фрейре, і водночас цінимо інтерес до ситуації з боку фанатів і ЗМІ. Все трапилося зі строго особистих та інтимних причин. Це особисті справи, і дана новина не повинна була просочитися у ЗМІ", – сказано у заяві.
Зазначається, що, окрім сімейних обставин, останнім часом на Фрейре негативним чином впливала ситуація в професійному житті. Він не отримав посаду головного тренера збірної Іспанії з велоспорту, попри попередню домовленість із місцевою Федерацією велоспорту.