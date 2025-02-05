Легендарний велогонщик зник безвісти

Легендарний іспанський велогонщик Оскар Фрейре зник безвісти.

Про це повідомляє As.

48-річний іспанець вийшов з дому вранці у вівторок, 4 лютого, не взявши з собою ні ключів, ні телефону. З того часу його ніхто не бачив. У середу вранці сім’я Фрейре звернулася в поліцію.

Працівники правоохоронних органів знайшли автомобіль прославленого спортсмена, проте його самого в салоні не було. Пошуки легенди велоспорту тривають.

Фрейре – чемпіон світу 1999, 2001 і 2004 років. Тричі (у 2004, 2007 і 2010 роках) вигравав легендарну італійську одноденку Мілан – Санремо. У 2005 році переміг у загальному заліку Тіррено – Адріатико, а у 2008 році виграв спринтерський залік Тур де Франс.

Професійну кар’єру Фрейре завершив у 2012 році. У січні поточного року син Оскара дебютував у професійному велоспорті.

Раніше повідомлялося про те, що чемпіонат світу 2025 року з велоспорту можуть перенести з Руанди у Швейцарію.