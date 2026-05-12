Джиро д’Італія. Нарваес виграв четвертий етап, Чікконе перехопив лідерство

Олег Дідух — 12 травня 2026, 18:37
Джонатан Нарваес
x.com/tourdownunder

Еквадорський велогонщик команди UAE Emirates Джонатан Нарваес став переможцем четвертого етапу Джиро д'Італія-2026. У вівторок, 12 травня, пелотон Джиро після першого дня відпочинку перемістився з Болгарії в Італію, гонка продовжилася 144-кілометровим етапом із Катандзаро до Козенци. Головною складністю дня був перевал 2-ї категорії Коццо Тунно, вершина якого була розташована за 43 км до фінішу.

Маршрут 4 етапу
giroditalia.it

У спринті з просіяного пелотону Нарваес випередив колумбійця Орлуїса Аулара з Movistar та італійця Джуліо Чікконе з команди Lidl Trek. Останній завдяки третьому місцю на етапі перехопив рожеву майку лідера загального заліку.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

У середу, 13 травня, в рамках 5 етапу гонщики подолають 204 км горбистої дистанції з Прайя а Маре до Потенци. Раніше третій етап виграв Поль Маньє.

