Джиро д’Італія. Беттіоль приніс XDS Astana третю перемогу

Італійський велогонщик команди XDS Astana Альберто Беттіоль став переможцем 13 етапу Джиро д'Італія-2026. У п'ятницю, 22 травня, гонщики подолали 186 км горбистої дистанції з Алессандрії до Вербанії.

Завдяки атаці з відриву на останньому пагорбі Беттіоль на 26 секунд випередив норвежця Андреаса Лекнессунда з UnoX. Топ-3 замкнув бельгієць Яспер Стуйвен із Soudal Quick Step. Для XDS Astana це третя перемога на Джиро-2026, вони були здобути зусиллями трьох різних гонщиків – до цього перемагали Гільєрмо Сілва та Давіде Баллеріні.

Пелотон фінішував із відставанням у понад 13 хвилин. Попри це, суттєвих змін у загальному заліку не відбулося – рожеву майку лідера зберігає португалець Афонсу Еулаліу з Bahrain Victorious.

Напередодні 12 етап виграв Алек Сегарт. У суботу, 23 травня, на гонщиків чекає один із ключових етапів Джиро-2026 – 133 км гірської дистанції з Аости до Піли.