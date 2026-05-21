Джиро д’Італія. Сегарт обманув пелотон на 12 етапі

Бельгійський велогонщик команди Bahrain Victorious Алек Сегарт став переможцем 12 етапу Джиро д'Італія-2026. У четвер, 21 травня, гонщики подолали 177 км горбистої дистанції з Імперії до Нове Лігуре.

Результативною виявилася атака Сегарта з пелотону на останніх 3 км дистанції. У підсумку 23-річний бельгієць на 3 секунли випередив співвітчизника Тона Арта з Lotto Intermache та уругвайця Гільєрмо Сільву з XDS Astana. Для Сегарта це перша в кар'єрі перемога на етапах Гран турів.

Alec Segaert timed his attack to perfection, going solo with 3km to go before holding off the peloton to win Stage 12 of the Giro d'Italia

Рожеву майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах партнер Сегарта по Bahrain Victorious, португалець Афонсу Еулаліу.

Напередодні 11-й етап виграв Джонатан Нарваес. У п'ятницю, 22 травня, в рамках 13 етапу гонщики подолають 186 км здебільшого рівнинної дистанції з Алессандрії до Вербанії.