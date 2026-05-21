Джиро д’Італія. Сегарт обманув пелотон на 12 етапі
Бельгійський велогонщик команди Bahrain Victorious Алек Сегарт став переможцем 12 етапу Джиро д'Італія-2026. У четвер, 21 травня, гонщики подолали 177 км горбистої дистанції з Імперії до Нове Лігуре.
Результативною виявилася атака Сегарта з пелотону на останніх 3 км дистанції. У підсумку 23-річний бельгієць на 3 секунли випередив співвітчизника Тона Арта з Lotto Intermache та уругвайця Гільєрмо Сільву з XDS Astana. Для Сегарта це перша в кар'єрі перемога на етапах Гран турів.
Рожеву майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах партнер Сегарта по Bahrain Victorious, португалець Афонсу Еулаліу.
Напередодні 11-й етап виграв Джонатан Нарваес. У п'ятницю, 22 травня, в рамках 13 етапу гонщики подолають 186 км здебільшого рівнинної дистанції з Алессандрії до Вербанії.