Джиро д’Італія. Нарваес здобув третю перемогу

Еквадорський велогонщик команди UAE Emirates Джонатан Нарваес став переможцем 11 етапу Джиро д'Італія-2026. У середу, 20 травня, гонщики подолали 178 км горбистої дистанції з Поркарі до К'яварі.

Маршрут 11 етапу giroditalia.it

У фінішному спринті з відриву Нарваес випередив іспанця Енріка Маса з Movistar. Топ-3 замкнув італієць Дієго Уліссі з XDS Astana. Для Нарваеса це третя перемога на поточній Джиро та сумарно п'ята в кар'єрі. Він став рекордсменом Еквадору за перемогами на етапах Джиро, випередивши Річарда Карапаса (4 перемоги).

Jhonatan Narváez wins his THIRD stage of the Giro d'Italia from the breakaway! 👏 pic.twitter.com/CQnHDG06jM — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 20, 2026

Рожеву майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах португалець Афонсу Еулаліу з команди Bahrain Victorious.

Напередодні десятий етап виграв Філіппо Ганна. У четвер, 21 травня, гонщики подолають 177 км здебільшого рівнинної дистанції з Імперії до Нові Лігуре.