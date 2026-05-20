Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Джиро д’Італія. Нарваес здобув третю перемогу

Олег Дідух — 20 травня 2026, 18:27
Джиро д’Італія. Нарваес здобув третю перемогу
Джонатан Нарваес
LaPresse

Еквадорський велогонщик команди UAE Emirates Джонатан Нарваес став переможцем 11 етапу Джиро д'Італія-2026. У середу, 20 травня, гонщики подолали 178 км горбистої дистанції з Поркарі до К'яварі.

Маршрут 11 етапу
Маршрут 11 етапу
giroditalia.it

У фінішному спринті з відриву Нарваес випередив іспанця Енріка Маса з Movistar. Топ-3 замкнув італієць Дієго Уліссі з XDS Astana. Для Нарваеса це третя перемога на поточній Джиро та сумарно п'ята в кар'єрі. Він став рекордсменом Еквадору за перемогами на етапах Джиро, випередивши Річарда Карапаса (4 перемоги).

Рожеву майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах португалець Афонсу Еулаліу з команди Bahrain Victorious.

Результати 11 етапу:

Загальний залік:

Напередодні десятий етап виграв Філіппо Ганна. У четвер, 21 травня, гонщики подолають 177 км здебільшого рівнинної дистанції з Імперії до Нові Лігуре.

Джиро д'Італія Джонатан Нарваес Енрік Мас

Джиро д'Італія

Лідер Джиро д’Італія не прийняв телефонний дзвінок від президента Португалії
Джиро д’Італія. Ганна виграв розділку, Еулаліу зберіг лідерство
Галль бореться з Вінгегором у горах, Маньє – нова зірка спринту. Підсумки першого тижня Джиро д’Італія-2026
Джиро д’Італія. Вінгегор завершив перший тиждень перемогою в горах
Джиро д’Італія. Нарваес здобув другу перемогу

Останні новини