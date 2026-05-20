Джиро д’Італія. Нарваес здобув третю перемогу
Еквадорський велогонщик команди UAE Emirates Джонатан Нарваес став переможцем 11 етапу Джиро д'Італія-2026. У середу, 20 травня, гонщики подолали 178 км горбистої дистанції з Поркарі до К'яварі.
У фінішному спринті з відриву Нарваес випередив іспанця Енріка Маса з Movistar. Топ-3 замкнув італієць Дієго Уліссі з XDS Astana. Для Нарваеса це третя перемога на поточній Джиро та сумарно п'ята в кар'єрі. Він став рекордсменом Еквадору за перемогами на етапах Джиро, випередивши Річарда Карапаса (4 перемоги).
Рожеву майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах португалець Афонсу Еулаліу з команди Bahrain Victorious.
Напередодні десятий етап виграв Філіппо Ганна. У четвер, 21 травня, гонщики подолають 177 км здебільшого рівнинної дистанції з Імперії до Нові Лігуре.