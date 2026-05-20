Лідер Джиро д’Італія не прийняв телефонний дзвінок від президента Португалії

Олег Дідух — 20 травня 2026, 15:13
Афонсу Еулаліу
x.com/giroditalia

Чинний лідер загального заліку велогонки Джиро д'Італія-2026, португалець Афонсу Еулаліу з команди Bahrain Victorious, не прийняв телефонний дзвінок від президента своєї країни, Антоніу Жозе Сегуру.

Про це повідомляє Sapo.

Еулаліу перехопив рожеву майку лідера 13 травня завдяки другому місцю на 5 етапі гонки. Він став першим у історії португальцем, який очолив загальний залік Джиро д'Італія.

Того дня Афонсу був дуже зайнятий і отримував безліч привітань по телефону. Хотів особисто привітати гонщика і президент Португалії, Антоніу Жозе Сегуру. Проте Еулаліу не взяв слухавку з невідомого номера, тому президенту довелося надсилати голосове повідомлення з привітаннями 24-річному спортсмену, який проводить у рожевій майці уже шостий день.

Напередодні за підсумками 10 етапу перевага Еулаліу скоротилася всього до 27 секунд.

