Один із фаворитів Джиро д’Італія-2026 зійшов із гонки

Британський велогонщик Адам Єйтс зійшов із велогонки Джиро д'Італія-2026.

Про це повідомляє пресслужба його команди, UAE Emirates.

Напередодні на другому етапі Джиро за 21 км до фінішу трапився великий завал, в якому найбільше постраждала саме UAE Emirates. Два гонщики команди, Джей Вайн і Марк Солер до фінішу другого етапу не дісталися. У Вайна виявили струс мозку та перелом ліктя, у Солера – перелом тазу.

Лідер команди, Адам Єйтс, також потрапив у завал і дістався фінішу з відставанням у 13 хвилин і 46 секунд, втративши всі шанси на високе місце в загальному заліку. Після фінішу у британця виявили струс мозку, тому лікарі команди заборонили йому виходити на старт третього етапу. Таким чином, уже після 2 етапів UAE Emirates уже втратили 3 із 8 гонщиків.