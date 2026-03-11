Париж – Ніцца. Вінгегор виграв четвертий етап, Аюсо зійшов

Данський велогонщик команди Visma Lease a Bike Йонас Вінгегор став переможцем четвертого етапу престижної французької багатоденки Світового туру Париж – Ніцца. В середу, 11 березня, гонщики подолали 195 км горбистої дистанції з Бурга до гірського фінішу в Ушоні.

Маршрут 4 етапу paris-nice.fr

Завдяки атаці в останньому підйомі Вінгегор випередив двох гонщиків Red Bull Bora – колумбійця Дані Мартінеса та нідерландця Тіма Ван Дейке. Ця перемога дозволила Вінгегор перехопити лідерство в загальному заліку Париж – Ніцци.

Зазначимо, що етап проходив у складних погодних умовах – сильний дощ і вітер. Уже на першій половині дистанції в пелотоні утворилися ешелони. Згодом трапився ряд завалів, один із яких призвів до сходу жовтої майки, іспанця Хуана Аюсо з Lidl Trek.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Напередодні команду розділку виграли Ineos Grenadiers. У четвер, 12 березня, в рамках п'ятого етапу гонщики подолають 206 км горбистої дистанції з Корманш-сюр-Саон до Коломб'є-ле-В'ю.