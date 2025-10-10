Олімпійський чемпіон Ріо оголосив про завершення кар’єри

Відомий італійський велогонщик команди Lotto Елія Вівіані завершив кар’єру.

Про це повідомив сам 36-річний спортсмен на своїй сторінці в X (Twitter).

2010-2025 sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volevo! OGGI VI ANNUNCIO LA FINE DELLA MIA CARRIERA DA CICLISTA PROFESSIONISTA!

Grazie a tutte le persone coinvolte in questi anni!



Elia pic.twitter.com/7fFVrm5wGz — Elia Viviani (@eliaviviani) October 10, 2025

"2010 – 2025. Це було 16 фантастичних років, вони просто пролетіли, але я ними насолодився та досягнув усього, чого хотів. Сьогодні я оголошую про завершення професійної кар’єри. Дякую всім, хто був причетним у ці роки", – написав спортсмен.

Вівіані був одним із найкращих спринтерів свого покоління. Здобув 9 перемог на етапах Гран турів: 5 – на Джиро д’Італія, 1 – на Тур де Франс і 3 – на Вуельті.

Головних успіхів у кар’єрі Вівіані досягнув у 2018 – 2019 роках у складі Quick Step. В 2018 році він виграв спринтерський залік Джиро чемпіонат Італії, в 2019 році став чемпіоном Європи в груповій гонці.

Також Вівіані досягнув успіхів у трековому велоспорті. Він став олімпійським чемпіоном Ріо в омніумі, дворазовим чемпіоном світу та 8-разовим чемпіоном Європи.

Раніше про завершення кар’єри оголосив інший відомий спринтер – Арно Демар.