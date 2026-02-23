Два глядачі загинули під час Туру Руанди
x.com/tour_du_Rwanda
Трагічний інцидент трапився в неділю, 22 лютого, під час першого етапу африканської велобагатоденки Тур Руанди.
Про це повідомляє пресслужба гонки.
Один із службових автомобілів гонки з'їхав з дороги та врізався у натовп глядачів, який знаходився на узбіччі. Два вболівальники загинули, ще шестеро отримали травми. Поліція Руанди наразі займається розслідуванням даного інциденту.
На першому етапі Туру Руанди гонщики подолали 173 км з Рукомо до Руамагани. Перемогу здобув ізраїльтянин Ітамар Ейнхорн із команди NSN, який випередив іспанця Одея Муньоса із Soudal QuickStet Devo Team і Меваеля Гірмая із Istanbul Team.
Нагадаємо, напередодні мексиканський велогонщик команди UAE Emirates Ісаак Дель Торо став переможцем Туру ОАЕ.