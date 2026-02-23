Два глядачі загинули під час Туру Руанди

Трагічний інцидент трапився в неділю, 22 лютого, під час першого етапу африканської велобагатоденки Тур Руанди.

Про це повідомляє пресслужба гонки.

PUBLIC NOTICE pic.twitter.com/hspSA0KSLS — 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗥𝘄𝗮𝗻𝗱𝗮 🇷🇼 (@tour_du_Rwanda) February 22, 2026

Один із службових автомобілів гонки з'їхав з дороги та врізався у натовп глядачів, який знаходився на узбіччі. Два вболівальники загинули, ще шестеро отримали травми. Поліція Руанди наразі займається розслідуванням даного інциденту.

На першому етапі Туру Руанди гонщики подолали 173 км з Рукомо до Руамагани. Перемогу здобув ізраїльтянин Ітамар Ейнхорн із команди NSN, який випередив іспанця Одея Муньоса із Soudal QuickStet Devo Team і Меваеля Гірмая із Istanbul Team.

Нагадаємо, напередодні мексиканський велогонщик команди UAE Emirates Ісаак Дель Торо став переможцем Туру ОАЕ.