Два глядачі загинули під час Туру Руанди

Олег Дідух — 23 лютого 2026, 13:51
Трагічний інцидент трапився в неділю, 22 лютого, під час першого етапу африканської велобагатоденки Тур Руанди.

Про це повідомляє пресслужба гонки.

Один із службових автомобілів гонки з'їхав з дороги та врізався у натовп глядачів, який знаходився на узбіччі. Два вболівальники загинули, ще шестеро отримали травми. Поліція Руанди наразі займається розслідуванням даного інциденту.

На першому етапі Туру Руанди гонщики подолали 173 км з Рукомо до Руамагани. Перемогу здобув ізраїльтянин Ітамар Ейнхорн із команди NSN, який випередив іспанця Одея Муньоса із Soudal QuickStet Devo Team і Меваеля Гірмая із Istanbul Team.

Нагадаємо, напередодні мексиканський велогонщик команди UAE Emirates Ісаак Дель Торо став переможцем Туру ОАЕ.

