В обхід санкцій. У світовому велоспорті з’явилася команда з Киргизстану, що складається здебільшого з росіян

У 2026 році в світовому велоспорті з'явилася нова команда – Lokomotiv Manas, яка виступає під прапором Киргизстану. Вона виступає в третьому за силою дивізіоні шосейного велоспорту – Континентальному турі.

Попри киргизьку реєстрацію, команда складена здебільшого з російських велогонщиків, які виступають під нейтральним прапором. З 15 гонщиків команди 8 – росіяни, ще 7 представляють Киргизстан.

Склад Lokomotiv Manas :

Менеджмент команди – наскрізь російський. Спортивним директором є Олександр Кузнєцов. Один із його асистентів – знаменитий у минулому російський велогонщик, триразовий олімпійський чемпіон В'ячеслав Єкімов.

Після завершення кар'єри він очолював російську велокоманду Катюша. Згодом Єкімова було обрано президентом Федерації велоспорту Росії.

Менеджмент Lokomotiv Manas :

Нагадаємо, після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в 2022 році Міжнародний союз велосипедистів (UCI) відсторонив від змагань під своєю егідою всі команди з російською реєстрацією та джерелами фінансування. При цьому, російські велогонщики отримали змогу виступати на міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

Попри засилля росіян у складі та менеджменті команди, офіційно Lokomotiv Manas відповідає вимогам UCI: у проєкту немає російської реєстрації та доведених російських джерела фінансування.