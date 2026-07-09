Тур де Франс. Погачар показав свою силу в Піренеях

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем шостого етапу Тур де Франс-2026. У четвер, 9 липня, гонщики подолали 186 км гірської дистанції в Піренеях з По до Гаварні-Жедр. На шляху гонщиків зустрілися легендарні перевали Коль д'Аспен і Коль ду Турмале.

Маршрут 6 етапу letour.fr

Результативною виявилася атака Погачара на заключній третині підйому на Турмале. У підсумку він на 2 хвилини та 38 секунд випередив данця Йонаса Вінгегора з команди Visma Lease a Bike. Топ-3 замкнув партнер Погачара по UAE Emirates, мексиканець Ісаак Дель Торо.

TERRIBLE TWOSOME 🔥 Tadej Pogačar and Isaac del Toro launch their attack on the Col du Tourmalet! pic.twitter.com/MxdrNRJCm5 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 9, 2026

Для Погачара це друга перемога на поточному Турі, яка дозволила йому повернути собі жовтку майку лідера загального заліку. Норвежець Торстен Трен із команди UnoX втратив лідерство, програвши на етапі понад 15 хвилин. Він впав на спуску з Турмале.

Результати шостого етапу:

Загальний залік:

У п'ятницю, 10 липня, в рамках сьомого етапу гонщики подолають 175 км рівнинної дистанції з Ажетмо до Бордо. Напередодні п'ятий етап виграв Олав Коой.