Тур де Франс. Педерсен переміг із відриву, Погачар втратив лідерство

Данський велогонщик команди Lidl Trek Мадс Педерсен став переможцем четвертого етапу Тур де Франс-2026. У вівторок, 7 липня, гонщики подолали 182 км середньогірської дистанції з Каркассона до Фуа.

Маршрут 4 етапу letour.fr

У фінішному спринті з доволі багаточисельного відриву дня він випередив свого партнера по команді, американця Квінна Сіммонса, та іспанця Рауля Гарсію П'єрну з Movistar. Для Педерсена це третя в кар'єрі перемога на етапах Тур де Франс і сумарно 12-та на Гран турах.

Absolute perfection 🤩



Lidl-Trek executed the perfect race, with flawless teamwork from Quinn Simmons and Mathias Vacek setting up Mads Pedersen for victory on Stage 4 of the Tour de France 🫡 pic.twitter.com/ZuWAT0TvIO — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 7, 2026

Восьмим фінішував норвежець Торстен Трен із команди UnoX. Цей результат дозволив йому перехопити жовту майку лідера загального заліку. Пелотон на чолі з переможцем вчорашнього етапу то жовтою майкою, словенцем Тадеєм Погачаром із UAE Emirates, програв Педерсену 12 хвилин і 58 секунд. Погачар відступив одразу на четверте місце в загальному заліку.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

У середу, 8 липня, в рамках п'ятого етапу гонщики подолають 158 км рівнинної дистанції з Ланнемезана до По. Свій перший шанс на нинішньому Турі отримають чисті спринтери.