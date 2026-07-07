Тур де Франс. Педерсен переміг із відриву, Погачар втратив лідерство
Данський велогонщик команди Lidl Trek Мадс Педерсен став переможцем четвертого етапу Тур де Франс-2026. У вівторок, 7 липня, гонщики подолали 182 км середньогірської дистанції з Каркассона до Фуа.
У фінішному спринті з доволі багаточисельного відриву дня він випередив свого партнера по команді, американця Квінна Сіммонса, та іспанця Рауля Гарсію П'єрну з Movistar. Для Педерсена це третя в кар'єрі перемога на етапах Тур де Франс і сумарно 12-та на Гран турах.
Восьмим фінішував норвежець Торстен Трен із команди UnoX. Цей результат дозволив йому перехопити жовту майку лідера загального заліку. Пелотон на чолі з переможцем вчорашнього етапу то жовтою майкою, словенцем Тадеєм Погачаром із UAE Emirates, програв Педерсену 12 хвилин і 58 секунд. Погачар відступив одразу на четверте місце в загальному заліку.
Результати четвертого етапу:
Загальний залік:
У середу, 8 липня, в рамках п'ятого етапу гонщики подолають 158 км рівнинної дистанції з Ланнемезана до По. Свій перший шанс на нинішньому Турі отримають чисті спринтери.